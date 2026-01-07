Dolar
logo
Dünya

İsrail ordusu, Suriye’nin Kuneytra ilinde Tel el-Ahmer el-Şarki çevresine girdi

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine girerek tepeye İsrail bayrağı çektiği bildirildi.

Ahmet Karaahmet  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
İsrail ordusu, Suriye’nin Kuneytra ilinde Tel el-Ahmer el-Şarki çevresine girdi Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Şam

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın verdiği haberde, İsrail ordusunun, Kuneytra kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine girerek buradaki tepeye İsrail bayrağı diktiği belirtildi.

Haberde, İsrail'in ihlallerinin bölgede yaşayan siviller arasında endişe ve rahatsızlık oluşturduğu kaydedildi.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

