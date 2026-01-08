Dolar
43.04
Euro
50.24
Altın
4,449.67
ETH/USDT
3,119.90
BTC/USDT
91,067.00
BIST 100
12,087.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili Halep kent merkezinden yayındayız.
logo
Dünya

ABD, Suriye'de "tüm taraflara itidal" çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de "tüm taraflara itidal çağrısı" yaparken, herkesin barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin yeniden inşasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Hakan Çopur, Rabia İclal Turan  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
ABD, Suriye'de "tüm taraflara itidal" çağrısında bulundu Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, AA muhabirinin Suriye'deki son gelişmelere ilişkin sorusuna yazılı olarak yanıt verdi.

Bakanlık sözcüsü, açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki durumu yakından takip etmektedir. Tüm tarafları itidal göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suriye'nin "yeniden şiddet döngüsüne sürüklenmemesi" uyarısının yapıldığı açıklamada, "Taraflar, tüm Suriyelilerin çıkarlarını koruyan ve onlara hizmet eden barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin nasıl inşa edileceğine odaklanmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki diyaloğu desteklemeye devam ettiği de vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Büyükelçi Barrack'ın öncülüğünü yaptığı toplantılar, SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına ve bu anlaşmaya yeniden bağlılık gösterilmesine odaklanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Suriye'deki olaylar

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin Halep kentine 6 Aralık 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 9 kişinin öldüğü, 55 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar düzenlemeye başladı.

Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Saldırılarda, büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 55 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: İçme ve kullanma suyunu sağlama görevi belediyelere ait
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti
Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek
Lufthansa'nın Münih-İstanbul seferleri 29 Mart'ta başlayacak
Tunceli, Muş ve Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BM, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini öngörüyor

BM, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini öngörüyor

ABD Senatosundan, Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemeye yönelik adım

ABD, Suriye'de "tüm taraflara itidal" çağrısında bulundu

Suriye, Ürdün üzerinden günlük 4 milyon metreküp doğal gaz almaya başladı

Suriye, Ürdün üzerinden günlük 4 milyon metreküp doğal gaz almaya başladı
Fitch, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Fitch, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki son durumu AA'ya değerlendirdi

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki son durumu AA'ya değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet