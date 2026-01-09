Dolar
43.13
Euro
50.26
Altın
4,469.51
ETH/USDT
3,086.50
BTC/USDT
90,418.00
BIST 100
12,140.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı"nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya Projeleri Açılış ve İmza Töreni"nde konuşuyor
logo
Dünya

Von der Leyen: Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Suriye'nin başkenti Şam'a yaptıkları ilk ziyarette, yeniden inşa ve toparlanma sürecinde ülkeyi destekleyecekleri mesajını verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Von der Leyen: Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak

Brüksel

Von der Leyen ile Costa, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmelerinin ardından açıklama yaptı.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Costa da "Uzun yıllar süren savaş ve acıdan sonra, (Beşşar) Esed rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına bir umut ışığı oldu. AB'nin Suriye'ye olan sürekli desteğini göstermek için bugün buradayız. Önümüzde hala uzun bir yol var ama siz ilk adımları çoktan attınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu temas, Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından AB'den Suriye'ye yapılan en üst düzeyli ziyaret oldu.

AB, 20 Mayıs 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Haziran 2025'te Suriye'yi ziyaret ederek, ülkenin yeni yönetimiyle istikrarlı ve müreffeh bir devlete dönüşmesine yönelik AB'nin desteğini iletmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da dün etkili olan şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
İçişleri Bakanlığından yurdun bazı kesimleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muş'ta yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
İletişim Başkanı Duran: Bizi yönlendiren şey, yapay zekalar olmamalı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Avrupa'da konut fiyatları arttı

Avrupa'da konut fiyatları arttı

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı

Von der Leyen: Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştü
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz: 1 Nisan Anlaşması'nın nihayet uygulandığını görmek umut verici

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz: 1 Nisan Anlaşması'nın nihayet uygulandığını görmek umut verici
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Suriye'nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kardeş Suriye'nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet