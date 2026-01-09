Dolar
43.09
Euro
50.20
Altın
4,494.03
ETH/USDT
3,117.70
BTC/USDT
91,491.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak nehrinde çok sayıda balık kıyıya vurdu.

Hüseyin Daylak  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu Fotoğraf: Hüseyin Daylak/AA

Tokat

Celal Mahallesi yakınlarında balıkların kıyıya vurduğunu fark eden vatandaşlar, nehir etrafında toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı vatandaşlar olta ve elleriyle kıyıya vuran balıkları topladı.

Yetkililerin Yeşilırmak nehrinden numune aldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 44 zanlı tutuklandı
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı
Bakan Kurum'un katılımıyla yarın Antalya'da 13 bin 213 konutun kurası çekilecek
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu

Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu

Geleneksel el yazması baskısını öğrenmek için Ankara'dan Tokat'taki kursa geldi

Tokat Valisi Köklü, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tokat'ta yapay şelale buz tuttu

Tokat'ta yapay şelale buz tuttu
Tokat'ta tırın eve çarpması kameraya yansıdı

Tokat'ta tırın eve çarpması kameraya yansıdı
Tokat'ta tarihi belediye binası restore ediliyor

Tokat'ta tarihi belediye binası restore ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet