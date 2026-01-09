Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı"nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya Projeleri Açılış ve İmza Töreni"nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Avrupa'da konut fiyatları arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, konut fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Avrupa'da konut fiyatları arttı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılı üçüncü çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,6, önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 5,5 arttı.w

Aynı dönemde konut fiyatları Avro Bölgesi'nde çeyrek bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 5,1 yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatları Letonya'da yüzde 5,2, Slovakya'da yüzde 4,9 ve Portekiz'de yüzde 4,1 artarken, Lüksemburg'da yüzde 3,1, Finlandiya'da yüzde 2,2 ve Slovenya'da yüzde 1,1 geriledi.

Konut fiyatları üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre Macaristan'da yüzde 21,1, Portekiz'de yüzde 17,7, Bulgaristan'da yüzde 15,4, Hırvatistan’da yüzde 13,8, Slovakya'da yüzde 13,4, İspanya'da yüzde 12,8 ve Litvanya'da yüzde 10,8 arttı. Konut fiyatları yıllık bazda sadece yüzde 3,1 ile Finlandiya'da geriledi.

