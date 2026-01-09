Avrupa'da konut fiyatları arttı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, konut fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 yükseldi.
Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılı üçüncü çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, AB'de konut fiyatları üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,6, önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 5,5 arttı.w
Aynı dönemde konut fiyatları Avro Bölgesi'nde çeyrek bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 5,1 yükseldi.
AB üyesi ülkeler arasında, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatları Letonya'da yüzde 5,2, Slovakya'da yüzde 4,9 ve Portekiz'de yüzde 4,1 artarken, Lüksemburg'da yüzde 3,1, Finlandiya'da yüzde 2,2 ve Slovenya'da yüzde 1,1 geriledi.
Konut fiyatları üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre Macaristan'da yüzde 21,1, Portekiz'de yüzde 17,7, Bulgaristan'da yüzde 15,4, Hırvatistan'da yüzde 13,8, Slovakya'da yüzde 13,4, İspanya'da yüzde 12,8 ve Litvanya'da yüzde 10,8 arttı. Konut fiyatları yıllık bazda sadece yüzde 3,1 ile Finlandiya'da geriledi.