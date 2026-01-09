Avro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar geçen yılın kasım ayında, önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.
Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.
Verilere göre, AB'de de Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar kasımda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,6 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden yüksek gelmesi dikkati çekti.
Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 5,8 ile Lüksemburg, yüzde 2,2 ile Portekiz ve yüzde 1,9 ile Danimarka'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 2,2 ile Hırvatistan, yüzde 1,6 ile Belçika ve yüzde 1,5 ile Slovakya'da ölçüldü.
Kasımda yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 8,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, yüzde 6,5 ile Portekiz'de ve yüzde 6,2 ile Danimarka'da artarken, Romanya'da yüzde 4,6, Slovakya'da yüzde 2,8, Avusturya'da yüzde 2,2 ve Lüksemburg'da yüzde 0,1 geriledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.