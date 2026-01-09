Bakan Fidan: Terör örgütü YPG/SDG, sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör
Bakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "(Terör örgütü YPG/SDG’nin) Sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Fidan'ın değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar şöyle:
Suriye
"(Terör örgütü YPG/SDG’nin) Sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor.
(10 Mart Mutabakatı) Projenin kendisi oldukça gerçekçi bir proje kağıt üstünde baktığınızda. Gerçekçi olmayan, bu konuya girmede PKK’nın gönlünün olmaması.
Şiddete başvurmadan gidilecek yol belli, bölgedeki ülkelerin istediği bir resim var, ABD’nin istediği bir resim var, bunlar örtüşüyor, sadece İsrail'inki örtüşmüyor.
(Terör örgütü YPG/SDG) Gerçekten, Kürtlerin geleceğini düşünüyorlarsa, onları bölge haklarıyla ve devletleriyle daha fazla düşman etmeyecek nitelikli, sahici, barışa dayalı çözümler içerisinde durması lazım.
Artık barış yoluyla diyalog yoluyla olması gereken çizgiye gelsinler."
İran’daki olaylar
"Burada savaşın olmadığı ortamda, başka sahici sıkıntıların reaksiyona geldiği ortamda, İsrail’in bunu değerlendirmeye çalıştığını görüyoruz.
Bu tabiki rejime çok güçlü bir mesaj veriyor ve rejimin bunu alacağından eminim. Ama İsrail’in beklediği bir sonun olmayacağını görüyorum.
İsrail’in özellikle Netanyahu’nun (rejimi devirme) bu konuda bir isteğinin olduğunu herkes biliyor. Bu bir sır değil.
İran bir müzakere yoluna girdiği zaman, bu sefer İran’ın kabul edemeyeceği derecede ileri şartlar sürülüyor."
Olası Rusya-Ukrayna barışı
"Karadeniz’de ana sorumluluğu Türkiye’nin üstlenmesi gerekiyordu. Şimdi yapılan planlamalarda Karadeniz’in sorumluluğu Türkiye’de."
ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi ve Maduro
"Bize şöyle bir soru ya da teklif gelmedi: Maduro bize Türkiye'ye gelmek istiyorum ya da Maduro size gelsin mi? Böyle bir teklifle hiç muhatap olmadık. Maduro’ya yapılan teklifler var, biz farkındayız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.