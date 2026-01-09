Dolar
Gündem

Bakan Fidan: Terör örgütü YPG/SDG, sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör

Bakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "(Terör örgütü YPG/SDG’nin) Sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor." dedi.

09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Bakan Fidan: Terör örgütü YPG/SDG, sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Fidan'ın değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar şöyle:

Suriye

"(Terör örgütü YPG/SDG’nin) Sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor.

(10 Mart Mutabakatı) Projenin kendisi oldukça gerçekçi bir proje kağıt üstünde baktığınızda. Gerçekçi olmayan, bu konuya girmede PKK’nın gönlünün olmaması.

Şiddete başvurmadan gidilecek yol belli, bölgedeki ülkelerin istediği bir resim var, ABD’nin istediği bir resim var, bunlar örtüşüyor, sadece İsrail'inki örtüşmüyor.

(Terör örgütü YPG/SDG) Gerçekten, Kürtlerin geleceğini düşünüyorlarsa, onları bölge haklarıyla ve devletleriyle daha fazla düşman etmeyecek nitelikli, sahici, barışa dayalı çözümler içerisinde durması lazım.

Artık barış yoluyla diyalog yoluyla olması gereken çizgiye gelsinler."

İran’daki olaylar

"Burada savaşın olmadığı ortamda, başka sahici sıkıntıların reaksiyona geldiği ortamda, İsrail’in bunu değerlendirmeye çalıştığını görüyoruz.

Bu tabiki rejime çok güçlü bir mesaj veriyor ve rejimin bunu alacağından eminim. Ama İsrail’in beklediği bir sonun olmayacağını görüyorum.

İsrail’in özellikle Netanyahu’nun (rejimi devirme) bu konuda bir isteğinin olduğunu herkes biliyor. Bu bir sır değil.

İran bir müzakere yoluna girdiği zaman, bu sefer İran’ın kabul edemeyeceği derecede ileri şartlar sürülüyor."

Olası Rusya-Ukrayna barışı

"Karadeniz’de ana sorumluluğu Türkiye’nin üstlenmesi gerekiyordu. Şimdi yapılan planlamalarda Karadeniz’in sorumluluğu Türkiye’de."

ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi ve Maduro

"Bize şöyle bir soru ya da teklif gelmedi: Maduro bize Türkiye'ye gelmek istiyorum ya da Maduro size gelsin mi? Böyle bir teklifle hiç muhatap olmadık. Maduro’ya yapılan teklifler var, biz farkındayız."

Bakan Fidan: Terör örgütü YPG/SDG, sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör
Rıza Akpolat "rüşvet almak" suçundan tutuklandı
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 44 zanlı tutuklandı
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı
