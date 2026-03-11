Dolar
44.10
Euro
51.13
Altın
5,179.01
ETH/USDT
2,042.30
BTC/USDT
70,200.00
BIST 100
13,071.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş yerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Politika

Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile telefonda, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Gökhan Çeliker  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sikorski telefonda görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirilirken, Sikorski, "Türkiye'yi hedef alan füzeler" konusunda dayanışmasını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada yalnızca yargılama yapılır
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı

Benzer haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü

İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması

Adalet Bakanı Gürlek: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada yalnızca yargılama yapılır

Adalet Bakanı Gürlek: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada yalnızca yargılama yapılır
Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak

Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak

Türkiye'den 2 ayda 1,9 milyar dolarlık hububat ihracatı

Türkiye'den 2 ayda 1,9 milyar dolarlık hububat ihracatı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet