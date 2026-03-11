Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile telefonda, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sikorski telefonda görüştü.
Görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirilirken, Sikorski, "Türkiye'yi hedef alan füzeler" konusunda dayanışmasını bildirdi.