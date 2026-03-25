Mısır: Bölgedeki gerilimleri azaltmak için Türkiye ve Pakistan ile işbirliği yapıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin bölgedeki mevcut gerilimi azaltmak için Türkiye ve Pakistan gibi önemli bölgesel taraflarla işbirliği yaptığını belirtti.

Amer Fouad Fouad Solyman, Hussien Elkabany, Ali Semerci  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Dışişleri Bakanı Abdulati, başkent Kahire'deki Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bakan Abdulati, Türkiye ve Pakistan ile işbirliği içinde yürütülen çabaların, bölgedeki taraflarla ve başta ABD olmak üzere uluslararası aktörlerle tam koordinasyon halinde sürdürüldüğünü söyledi.

Taraflar arasında mesajların iletildiğini aktaran Abdulati, talep edilmesi halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Abdulati, şunları söyledi:

"Çalışmalıyız ve hiçbir çekişmeye aldırmamalıyız. Bazı eksiklikler olduğunu biliyoruz ancak bu, çabalarımızı sürdürmemize ve bölgedeki gerginliği azaltmak için samimi ve gayretli çalışmalarımızı sürdürmemize engel olmayacak."

Mısır, doğrudan müzakere umuyor

Abdulati, ülkesinin İran ve ABD ile temas halinde olduğunu, bölgesel ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde diyalog ve müzakere kapısını açık tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Doğrudan müzakerelerin başlamasına yönelik umut taşıdıklarını dile getiren Abdulati, bu sürecin gerilimin düşürülmesine ve savaşın sona erdirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

ABD tarafından hazırlanan bir planın İran’a iletildiğini ve hala incelendiğini iddia eden Abdulati, iki taraf arasında doğrudan müzakere sürecinin başlamasını umduklarını kaydetti.

Abdulati, mevcut aşamada söz konusu planın içeriğine ilişkin kamuoyuna açık değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

İran tarafıyla resmi temasların İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi üzerinden yürütüldüğünü ifade eden Abdulati, bu kanal aracılığıyla gerilimi azaltmaya yönelik çabaların sürdüğünü söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmeler karşısında sağduyu çağrısında bulunan Abdulati, artan gerilimden hiçbir tarafın fayda sağlamadığını vurguladı.

Mısır ile Körfez ülkeleri arasında görüş ayrılığı yok

Abdulati, Mısır’ın başından bu yana Arap ülkeleri, özellikle Körfez ülkeleri ile Ürdün ve Irak’ın yanında yer aldığını belirterek, bu ülkelere yönelik saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Körfez ülkelerinin mevcut çatışmalara taraf olmadığını vurgulayan Abdulati, bu ülkelere ya da altyapılarına yönelik saldırıların hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Mısır ile Körfez ülkeleri arasında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığını da belirten Abdulati, ülkesinin Körfez ülkelerine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ve bu doğrultuda gerekli işbirliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

