Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile telefonda bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin yansımalarının değerlendirildiğini belirten kaynaklar, Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger'in "Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini" ifade ettiğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.