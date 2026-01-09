İstanbul Valiliğinden fırtına ve sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte yarın etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
İstanbul
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman fırtına (50-75 kilometre/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."