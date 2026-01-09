Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,086.50
BTC/USDT
90,503.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Valiliğinden fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Rüveyda Mina Meral  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
İstanbul Valiliğinden fırtına ve sağanak uyarısı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman fırtına (50-75 kilometre/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden fırtına ve sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Terör örgütü YPG/SDG, sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör
Rıza Akpolat "rüşvet almak" suçundan tutuklandı
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 44 zanlı tutuklandı
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul Valiliğinden fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul Valiliğinden fırtına ve sağanak uyarısı

Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek

Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek
Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Birçok ilde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Birçok ilde kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet