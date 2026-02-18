Edirne'de kar yağışı başladı
Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Edirne
Kentte gece boyunca devam eden yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü.
Yolların ıslak olması nedeniyle kar zeminde şu an için tutunmazken, kısa sürede araçların ve bitkilerin üzeri beyaza büründü.
Kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
