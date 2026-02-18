Dolar
43.76
Euro
51.83
Altın
4,938.81
ETH/USDT
2,000.60
BTC/USDT
67,846.00
BIST 100
14,274.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Salih Baran  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Edirne'de kar yağışı başladı Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Kentte gece boyunca devam eden yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü.

Yolların ıslak olması nedeniyle kar zeminde şu an için tutunmazken, kısa sürede araçların ve bitkilerin üzeri beyaza büründü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Havzası'ndaki kirlilik nedeniyle ASKİ'ye 2 milyon lira ceza
Hatay'da sanayi sitesindeki yangın 3 iş yeri ve 1 evde hasara yol açtı
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına erişim engeli
Çanakkale'de debisi yükselen Sarıçay'da yaşanan taşkın dronla görüntülendi
Tunca Nehri, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde kısmen taştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'de kar yağışı başladı

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı, Sarıçay'ın debisi yükseldi

İzmir'de sağanak nedeniyle iş yerleri ve yollar su altında kaldı

Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek

Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek
Ağrı'nın zorlu kış yaşamı ve doğal güzellikleri fotoğrafçıların rotasında

Ağrı'nın zorlu kış yaşamı ve doğal güzellikleri fotoğrafçıların rotasında
Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı

Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet