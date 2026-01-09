Dolar
43.09
Euro
50.20
Altın
4,494.03
ETH/USDT
3,117.70
BTC/USDT
91,491.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan’dan 2025’te yarım milyondan fazla Suriyeli mülteci ülkelerine döndü

Lübnan, “güvenli ve sürdürülebilir” olarak nitelendirilen bir süreç kapsamında 2025 yılında ülkeden yarım milyondan fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Wassim Samih Seifeddine, Esat Fırat  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Lübnan’dan 2025’te yarım milyondan fazla Suriyeli mülteci ülkelerine döndü Fotoğraf: Suleiman Amhaz/AA

Beyrut

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, “2011’de başlayan Suriyeli mülteci krizinden bu yana ilk kez Lübnan, dönüş sürecinin gerçekliğini somut rakamlarla ortaya koyabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Seyyid, Genel Güvenlik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılına kadar yarım milyondan fazla Suriyeli mültecinin Lübnan’dan “güvenli ve sürdürülebilir” şekilde ayrıldığını, bu durumun da isimlerinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) kayıtlarından silinmesine yansıdığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Takip ve denetim çalışmalarının, yalnızca 2025 yılında 501 bin 603 Suriyeli mültecinin Lübnan’ı terk ettiğini ortaya koyduğunu aktaran Seyyid, bunun “örgütlü ve amaçlı hükümet eylemleri ile net bir politikanın sonucu olan, türünün ilk örneği ve benzeri görülmemiş bir başarı” olduğunu vurguladı.

Seyyid, ilgili hükümet komitesinin Şam yönetimi ve uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde, geri dönenlerin onurunu koruyacak ve Lübnan’ın ulusal çıkarlarına hizmet edecek biçimde, 2026 yılı boyunca Suriyeli mültecilerin ülkelerine organize ve sürdürülebilir dönüş sürecini izlemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Lübnan hükümeti, Haziran 2025’te, hem organize hem de bireysel dönüşleri kapsayan, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne yönelik çok aşamalı yeni bir plan açıklamıştı.

2025 yılı boyunca geri dönüşlere ilişkin son verilerin açıklanmasından önce, resmi Lübnan tahminleri ülkedeki Suriyeli mülteci sayısının yaklaşık 1,8 milyon olduğunu, bunlardan yaklaşık 880 bininin UNHCR’ye kayıtlı bulunduğunu gösteriyordu.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Ocak 2025’te yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Suriyelilerin büyük bölümünün iki yıl içinde ülkelerine döneceğini öngördüğünü ifade etmişti.

Suriye’deki silahlı gruplar, 8 Aralık 2024’te, ülke genelinde kontrol alanlarını genişleterek, 53 yıllık Esed ailesi yönetimiyle birlikte 61 yıllık Baas Partisi iktidarına son vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 44 zanlı tutuklandı
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı
Bakan Kurum'un katılımıyla yarın Antalya'da 13 bin 213 konutun kurası çekilecek
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Lübnan’dan 2025’te yarım milyondan fazla Suriyeli mülteci ülkelerine döndü

Lübnan’dan 2025’te yarım milyondan fazla Suriyeli mülteci ülkelerine döndü

AB, Suriye ile ilişkilerde yeni sayfa açmak istiyor

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey komutanı yakalandı

Von der Leyen: Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak

Von der Leyen: Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştü
İsrail ordusu, Lübnan topraklarına girerek sınır hattındaki bir evi havaya uçurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına girerek sınır hattındaki bir evi havaya uçurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet