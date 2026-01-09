Dolar
Teknoloji

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak

ABD'li milyarder Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, ABD'nin Mississippi eyaletinde yaklaşık 20 milyar dolar değerinde büyük bir veri merkezi inşa etmeye hazırlanıyor.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak

Ankara

Mississippi Valisi Tate Reeves, basın mensuplarına, eyalette kurulacak yeni veri merkezine ilişkin açıklama yaptı.

Reeves, Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'nın, Mississippi eyaletinin Southaven kentinde inşa edilecek büyük veri merkezine yaklaşık 20 milyar dolar değerinde yatırım yaptığını duyurdu.

Söz konusu yatırımın "Mississippi tarihindeki en büyük yatırım" olduğunu vurgulayan Reeves, Mississippi'nin "dünyanın en büyük süper bilgisayarını çalıştıran" eyalet olacağına işaret etti.

Reeves, yatırımın yüzlerce kalıcı istihdam oluşturmasının yanı sıra binlerce dolaylı taşeronluk işine ve kamu hizmetlerini destekleyecek vergi gelirlerine katkı sağlayacağını belirterek Musk'a teşekkür etti.

"MACROHARDRR" adı verilen veri merkezi, Tennessee eyaletindeki Memphis kenti yakınlarında, Mississippi eyaletinin DeSoto bölgesindeki Southaven kentinde inşa ediliyor.

Şirketin Memphis çevresindeki üçüncü veri merkezi olacak MACROHARDRR, 2 gigawatt işlem gücüne sahip "dünyanın en büyük süper bilgisayarını" da barındırıyor.

Musk'ın şirketinin şubatta Southaven'daki veri merkezi faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

Memphis'teki veri merkezleri çevresel etkiler nedeniyle eleştiriliyor

Öte yandan, xAI'ın Memphis'deki veri merkezi projeleri çevresel etkiler nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor.

Bazı sivil toplum kuruluşları, şirketin tesislerinin bazı bölgelerde hava kirliliğine yol açabileceği yönünde endişelerini ifade ediyor.

Bu kapsamda, Southaven'de faaliyet gösteren "Safe and Sound Coalition" adlı grubun, xAI'ın bölgedeki projelerine karşı başlattığı ve şirketin faaliyetlerinin durdurulmasını talep eden imza kampanyası 900'ü aşkın imzaya ulaştı.

