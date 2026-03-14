Dolar
44.20
Euro
50.46
Altın
5,020.00
ETH/USDT
2,085.90
BTC/USDT
70,820.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem

Bakan Göktaş, vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşları sivil bir inisiyatifle hazırlanarak kamuoyuna sunulan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti.

Aykut Karadağ  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Ankara

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne verdikleri önemi ve sözleşmenin gerekliliğini anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeyi ilk imzalayanlardan biri olduğunu belirten Göktaş, tek gayenin dijital dünyanın risklerine karşı çocukları korumak ve onları daha bilinçli bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Paylaştığı video ile velileri, öğretmenleri ve çocukları sözleşmeyi imzalamaya davet eden Göktaş, "Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg kendi platformunda kendi çocuğunun yüzünü kapatarak paylaşıyor. Peki neden bizim çocuklarımız konusunda bu kadar hassas değil? Snapchat'in kurucusu haftalık çocuğuna sadece 1,5 saat ekran süresi tanıyor. Netflix'in CEO'su 'En büyük rakibimiz uykudur.' diyor. Yani bizim çocuklarımızın bu platformlarda daha uzun süre kalmaları için çabalarken kendi çocuklarını bunlardan uzak tutmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Söz konusu platformların çocuklar için daha güvenli alanlar olması için çalıştıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, yaşınıza uygun olmayan içeriklerle karşılaşmanızı, sosyal medyada tanımadığınız insanların size ulaşmasını, size zarar vermelerini engellemeye çalışıyoruz. Tam da bu sebeple ilk imzacılardan birinin Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni çok önemsiyoruz. Şunu söyleyeyim biz çocuklarımızın teknolojiyi etkin kullanmalarını çok önemsiyoruz. Teknofest'ler, DENEYAP atölyeleri, TÜBİTAK yarışmaları, startup destekleri ve çocuklarımıza yönelik pek çok teknolojiye yönelik etkinlikleri destekliyoruz. Burada amacımız çocuklarımızı teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve onları zihinsel, psikolojik, gelişimsel olarak zararlı olan içeriklerden korumak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet