Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran ordusundan "ABD ve İsrail, İran İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerine saldırı düzenliyor" açıklaması

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran’ın "Şahid-136" İHA’sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
İran ordusundan "ABD ve İsrail, İran İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerine saldırı düzenliyor" açıklaması

İstanbul

Fars Haber Ajansına göre, Zülfikari konuya ilişkin bilgi verdi.

Zülfikari, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." dedi.

Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: İnsan hayatına dokunan her bir sağlık çalışanımız, iyiliği ve doğruluğu da temsil etmektedir
Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi
Bakan Göktaş, vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti
Bağcılar'da aracından inerek bir sürücüye saldıran şüpheliye 180 bin lira ceza

İran ordusundan "ABD ve İsrail, İran İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerine saldırı düzenliyor" açıklaması

İran ordusundan "ABD ve İsrail, İran İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerine saldırı düzenliyor" açıklaması

İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti

Dışişleri Bakanı Fidan, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi

Husi yetkili Buhayti: İran'ın yanında durma kararı alındı, savaşa katılımımız zaman meselesi

Husi yetkili Buhayti: İran'ın yanında durma kararı alındı, savaşa katılımımız zaman meselesi
İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürüyor

İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürüyor
İsrail ordusu: İran'ın batı ve orta kesimlerine 400 dalga saldırı gerçekleştirdik

İsrail ordusu: İran'ın batı ve orta kesimlerine 400 dalga saldırı gerçekleştirdik
