İran'ın son füzeli misillemesinde İsrail'in merkezinde doğrudan isabetler kaydedildi
İran'ın İsrail genelinde sirenlerin çalmasına ve paniğe yol açan ardı ardına düzenlediği füzeli misillemelerinde, İsrail'in merkezinde doğrudan isabetler kaydedildi.
Kudüs
İsrail ordusu, bugün beşinci kez İran'dan füzelerin İsrail'e doğru ateşlendiğini ve İsrail hava savunma sistemlerin İran füzelerini önlemeye çalıştığını duyurdu.
- İran ordusu: İsrail askeri istihbaratını ve bazı hava üslerini İHA'larla hedef aldık
- İran, ABD-İsrail saldırılarında 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü, 223 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı
Daha önce ülkenin kuzey ve güneyini de hedef alan saldırılar, bir kez daha başkent Tel Aviv'in yer aldığı merkez bölgesine yöneldi.
İran füzeleri nedeniyle Tel Aviv'de art arda iki kez alarmlar çaldı, hava savunma sistemlerinin önleme çabaları nedeniyle gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yakınlarındaki Nes Ziona ve Lod'da farklı noktalara İran'dan atılan çok başlıklı füzenin parçalarının isabet ettiğini kaydetti.
Bunların doğrudan füze isabeti ya da şarapnel olabileceği belirtilen haberde, saldırı sırasında ateşlenen bazı füzelerin ise açık alanlara düştüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin İsrail'in merkezinde meydana gelen olaylara müdahale ettiği belirtildi.
İran'dan atılan füze İsrail’in güneyindeki Eylat kentine doğrudan isabet etti
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle Eylat kentinde biri ağır iki kişinin yaralandığı duyuruldu.
İran’ın İsrail’e yönelik misillemeleri sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 14, 2026
📌 Eylat kentine bir füze isabet ederken, iki kişi yaralandı
📌 Saldırlarda ayrıca İsrail’in orta kesimleri de hedef alındıhttps://t.co/umDcuEiBqh pic.twitter.com/ATrcCnAsW8
Açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralıların vücuduna şarapnel isabet ettiği belirtildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İran’dan atılan füzelerden birinin Eylat kentinde bir eve hızla düştüğü görüldü.
İsrail polisinin füzenin isabet ettiği yapının etrafını kordonla çevrelediği görülürken, ordunun olayı araştırdığı bildirildi.
İsrail ordusundan misillemeye ilişkin yapılan açıklamada, İran'dan yeni füze saldırısının tespit edildiği bildirildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı gönderilirken, açıklamada halktan sığınaklara girmeleri istendi.
Misillemenin ardından Tel Aviv'de sirenler çalarken şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusunun misillemenin sona erdiğini duyurmasından yalnızca birkaç dakika sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te de sirenler devreye girdi.
Doğu Kudüs'te İran misillemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği görüldü.
İşgal altındaki Doğu Kudüs semalarından çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu.
Kuveyt’te hava üssünü hedef alan İHA saldırısında 3 asker hafif yaralandı
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün şafak saatlerinden itibaren 7 "düşman" İHA’sını tespit ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA’lardan 3’ünün imha edildiği, 2’sinin ise tehdit bölgesi dışında düştüğü ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı ifade edildi.
İki düşman İHA’sının Ahmed el-Cabir Hava Üssü’nü hedef aldığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu üs çevresinde bazı maddi hasarların meydana geldiği, silahlı kuvvetlere mensup 3 personelin de hafif yaralandığı, gerekli tedaviyi aldıkları ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.
Kuveyt Silahlı Kuvvetleri açıklamada, ülkenin güvenliğini korumak ve egemenliğini savunmak için tam hazırlık içinde olduklarını vurguladı.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.