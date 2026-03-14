İsrail ordusu: İran'ın batı ve orta kesimlerine 400 dalga saldırı gerçekleştirdik
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran’ın batı ve orta kesimlerine 28 Şubat’tan bu yana 400 dalga saldırı gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.
Kudüs
Ordudan yapılan açıklamada, İran’a yönelik saldırıların yoğunlaşmaya devam ettiği kaydedildi.
İsrail savaş uçaklarının batı ve orta kesimlerinde İran’a ait 200’den fazla altyapı hedefini vurduğu belirtilen açıklamada, fırlatılmaya hazır balistik füze rampalarının, hava savunma sistemlerinin ve silah depolarının da hedef alındığı iddia edildi.
Açıklamada, İran’ın batısında ateş, savunma ve üretim birimleri operatörlerini hedef alarak 400’ncü saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.
İsrail ordusu, Hatemu'l Enbiya'nın üst düzey istihbarat yetkililerini hedef aldığını ileri sürdü
Öte yandan İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) savaşı yürüten birimi olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın üst düzey istihbarat yetkililerini hedef aldıklarını ileri sürdü.
Hatemu'l Enbiya Karargahı İstihbarat Dairesi'nin üst düzey yetkilileri Abdullah Celalineseb ve Emir Şeriat'ın düzenlenen saldırıda öldürüldüğü öne sürülen açıklamada, bu iki ismin İran'a saldırılar başladığında öldürülen İstihbarat Dairesi Başkanı Salih Esedi'nin yerine atandığı iddia edildi.
Açıklamada, Celalineseb ve Şeriat'ın İran istihbaratı açısından kilit figürler olduğu ve İran yönetiminin üst kadrosuna yakın oldukları savunuldu.
ABD-İsrail'in İsfahan'da sanayi bölgesine saldırısında 15'ten fazla kişi öldü
ABD ve İsrail'in İsfahan'daki sanayi bölgesine düzenlediği saldırıda 15'ten fazla kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre, ABD ve İsrail, İsfahan'daki Jey Sanayi Bölgesi'ne saldırı düzenledi.
Füzeyle yapılan saldırıda, ilk belirlemelere göre 15'ten fazla kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırıda ısıtma ve soğutma ekipmanları üreten bir fabrikanın hedef alındığı ve saldırı sırasında fabrikada çok sayıda işçinin çalıştığı ifade edildi.
İsrail ordusu, İran’a saldırılar düzenleyen savaş jetinin düşürülmekten son anda kurtulduğunu ileri sürdü
İsrail ordusu, İran'a saldırılar düzenleyen savaş uçağının düşürülme girişiminden son anda kurtulduğunu iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran semalarında saldırı uçuşları gerçekleştiren İsrail savaş jetinin pilotunun hızlı reaksiyonuyla düşürülmekten son anda kurtulduğu belirtildi.
İsrail savaş uçağının tipi ve modeline ilişkin detaylı bilgi paylaşılmayan açıklamada, olayın incelendiği ve elde edilen bulgular doğrultusunda değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı.
DSÖ: İsrail'in saldırdığı Lübnan'da son 24 saatte 14 sağlık çalışanı öldü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'da son 24 saatte 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Lübnan'ın güneyinde son 24 saatte 14 sağlık çalışanının öldürülmesi, Orta Doğu'da tırmanan krizde trajik bir gelişmeye işaret ediyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, dün gece Burç Kalavay bölgesindeki sağlık merkezine düzenlenen saldırıda 12 doktor, paramedik ve hemşirenin hayatını kaybettiğini doğruladığını belirtti.
Ghebreyesus, bu tür olayların toplum için hayati önem taşıyan Lübnan sağlık sistemine yönelik devam eden saldırıları gözler önüne serdiğine işaret ederek, "DSÖ, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 27 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 30 kişi öldü ve 35 kişi yaralandı." bilgisini verdi.
Bu trajik can kayıplarını kınayan Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının her zaman korunması gerektiğinin altını çizdi.
Ghebreyesus, "Uluslararası insancıl hukuka göre, sağlık personeli ve tesisleri asla saldırıya uğramamalı veya militarize edilmemeli. Lübnan'da ve daha geniş Orta Doğu'da çatışmaların yoğunlaşması, bu tür trajedilerin olasılığını artırıyor. Krizin tırmanmasını önlemek ve bölge genelindeki insanların sağlığını korumak için acil önlem alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.