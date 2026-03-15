Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti

İsviçre Federal Konseyi, İran'daki saldırılarla ilgili ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini "tarafsızlık yasası" gereğince reddettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Bern

İsviçre Federal Konseyi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Federal Konsey'in, ABD askeri uçakları için çeşitli üstlere yönelik uçuş talepleri hakkında karar aldığı belirtilen açıklamada, "(ABD'nin) İran'daki savaşla ilgili 2 talep reddedilirken, bir bakım uçuşu ve nakliye uçakları için yapılan iki üstten uçuş talebi onaylandı." denildi.

ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, saldırıların sürdüğü ABD, İsrail ve İran arasındaki ilişkilerle ilgili "tarafsızlık hukukunun" uygulandığına işaret edildi.

Bu bağlamda, ABD'nin askeri ve devlet uçakları için çeşitli uçuş izni talepleri alındığına değinilen açıklamada, Federal Sivil Havacılık Dairesi (FOCA), Hava Egemenliğinin Korunması Yönetmeliği'ne dayanarak, Federal Dışişleri Bakanlığı, Federal Savunma, Sivil Koruma ve Spor Bakanlığı ve Federal Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile istişare halinde bu tür taleplerin incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Federal Konsey, tarafsızlığını koruyarak siyasi açıdan önemli olan durumlarda karar verir. Tarafsızlık yasası, çatışmaya taraf olan ülkelerin çatışmayla ilgili askeri amaçlı uçuşlarını yasaklıyor. Yaralıların taşınması dahil insani ve tıbbi geçişler ile çatışmayla ilgisi olmayan uçuşlara izin veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Federal Konsey'in 15 Mart'ta 2 keşif uçağı için yapılan 2 uçuş izni talebini reddettiği belirtilen açıklamada, "17 Mart'ta yapılacak bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuş onayı verildi. 15 Mart için ise nakliye uçakları tarafından yapılacak 2 uçuş talebi onaylandı." denildi.

Açıklamada, Federal Konsey'in gelecekteki başvurular için aşağıdaki kriterleri belirlediği vurgulanarak, "Çatışmayla açıkça ilgisi olmayan gelecekteki talepler onaylanacak. Ancak bu tür uçuş talepleri, normal operasyonların ötesine geçiyorsa ve bu uçuşların amacı belirlenemiyorsa reddedilecek. Yaralıların taşınması da dahil insani ve tıbbi amaçlı uçuşlara ilişkin talepler onaylanacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin, açıkça belirlenmiş devlet uçakları için yıllık izin uygulamasına devam edildiği vurgulanan açıklamada, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada askeri destek teşkil edecek devlet uçuşlarının bu kapsamın dışında tutulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bu listede yer almayan uçaklar, İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesi'nden (FOCA) bireysel izin gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: İnsan hayatına dokunan her bir sağlık çalışanımız, iyiliği ve doğruluğu da temsil etmektedir
Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi
Bakan Göktaş, vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti
Bağcılar'da aracından inerek bir sürücüye saldıran şüpheliye 180 bin lira ceza

Benzer haberler

İran ordusundan "ABD ve İsrail, İran İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerine saldırı düzenliyor" açıklaması

İran ordusundan "ABD ve İsrail, İran İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerine saldırı düzenliyor" açıklaması

İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti

Dışişleri Bakanı Fidan, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi

Husi yetkili Buhayti: İran'ın yanında durma kararı alındı, savaşa katılımımız zaman meselesi

Husi yetkili Buhayti: İran'ın yanında durma kararı alındı, savaşa katılımımız zaman meselesi
İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürüyor

İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürüyor
İsrail ordusu: İran'ın batı ve orta kesimlerine 400 dalga saldırı gerçekleştirdik

İsrail ordusu: İran'ın batı ve orta kesimlerine 400 dalga saldırı gerçekleştirdik
