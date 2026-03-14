Husi yetkili Buhayti: İran'ın yanında durma kararı alındı, savaşa katılımımız zaman meselesi
Yemen’deki Husilerin Siyasi Büro Üyesi Buhayti, İran’a destek verme kararı alındığını ve savaşa katılmalarının "sadece zaman meselesi" olduğunu söyledi.
İstanbul
Yemen’deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yemen’de İran’ın yanında durma kararı alındı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntı vermeyen Buhayti, “Durumu izliyoruz, parmaklarımız tetikte. Yemen’in savaşa katılımı sadece zaman meselesidir." dedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Buhayti, "Bölgedeki herkes ABD saldırılarını kınamalı ve bu çatışmada İran’ın yanında durmalıdır." diye konuştu.
Buhayti, "Bugünkü hedef yalnızca İran değil, tüm Arap ve İslam ülkeleridir." ifadesini kullanarak, "Bize dayatılan bu savaşı kendi şartlarımızı dikte etmek için sürdürmeliyiz." dedi.