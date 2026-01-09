Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ailesine 5 milyon lira manevi tazminat kararı
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin ailesi tarafından Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesine açılan manevi tazminat davasında, mahkeme 5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi.
Ankara
Ankara 8. İdare Mahkemesi gerekçeli kararında, 7 Aralık 2023'te Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde Tunahan Yılmaz'ın okula giderken boş arazide başıboş köpeklerin saldırması sonucu hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı hatırlatıldı.
- Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun yaralanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı
- Ankara'da sahipsiz köpek saldırısında ağır yaralanan çocuğun babası AA'ya konuştu
- Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan minik Tunahan, seri ameliyatlara girecek
- Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
- Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasına ilişkin belediye yetkilileri hakkında dava açıldı
Kararda ayrıca, 30 Eylül 2025 tarihli sağlık raporuna atıfta bulunularak, Tunahan'ın doku kayıpları nedeniyle takibinin sürdüğü, öz bakımını yapamadığı ve eğitim hayatına evde devam etmek zorunda kaldığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Manevi acının hafifletilmesi amaçlanmıştır"
Mahkemenin gerekçeli kararında, Yılmaz'ın yaşadığı travmanın ağırlığı ve tedavi sürecindeki zorluklara dikkat çekilerek, "Davacı küçüğün yaralanması ve sonrasında gördüğü tedaviler ve olduğu ameliyatlardan dolayı duyduğu manevi acının bir nebze de olsa hafifletilebilmesini temin etmek amacıyla, olayda kusuru bulunan davalı idarelerce müştereken ve müteselsilen 5 milyon lira manevi tazminatın ödenmesine karar vermek gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.
Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Keçiören Belediye Başkanlığının sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve çevre sağlığının korunması konusundaki yükümlülüklerine yer verilen kararda, söz konusu kurumların mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmediği, sahipsiz köpeklerin saldırısının önlenemediği ve bu durumun "hizmet kusuru" teşkil ettiği, tazminatın bu üç kurum tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gerektiği kaydedildi.
Ankara 8. İdare Mahkemesi, 10 milyon liralık tazminat talebinin 5 milyon liralık kısmını kabul ederken, bu tutarın idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.
Kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.