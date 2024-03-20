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Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve 3 aydır hastanede tedavi gören Tunahan Yılmaz taburcu edildi.

Yusuf Soykan Bal  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Kafkas Mahallesi'nde 7 Aralık günü sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Zorlu bir ameliyat sürecinden geçen ve taburcu edilerek evine gönderilen Tunahan, artık ailesiyle bir arada.

Baba Halil Yılmaz, AA muhabirine, oğlunun eve gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Böyle bir acıyı kimsenin yaşamasını istemediğini belirten Yılmaz, "Bir ay boyunca evden hastaneye pansuman ve fizik tedaviye gideceğiz. Bir ay sonra başından bir operasyon geçirecek." dedi.

Tunahan'ın olay yaşanmadan önce çok neşeli ve esprili bir çocuk olduğunu ifade eden Yılmaz, şu anda kendileriyle bile konuşmakta zorlandığını söyledi.

Oğlunun biraz agresif ve sessiz bir tavır sergilediğini ifade eden Yılmaz, "Sakin değil. Önceki gibi espri yapmıyor. Hayat bu şekilde sıkıntılı şu anda. İnşallah düzelecek." ifadelerini kullandı.

Sahipsiz köpek sorunun çözülmesini istediğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Köpek sorununun çözülmesi için herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Keçiören Belediyesi toplayıp barınaklara götürse ne olacak. 10 gün sonra 7-8 tane birden sürü halinde geziyorlar burada. Kısırlaştırsınlar, barınaklara taşısınlar. Mama getirip beslemekle bu işin çözümü olmaz."

Anne Ergül Yılmaz ise, oğlunun evine döndüğü için çok mutlu olduklarını belirterek, "Doktorlarımızın sayesinde yavrumuz evine döndü. Mutluyuz." dedi.

"Artık köpek görmek istemiyoruz"

Yakın zamanda bir çocuğa daha köpeklerin saldırdığını söyleyen Yılmaz, sahipsiz köpek sorununa çözüm bulunamadığını ifade etti.

Tunahan'ın tedavi sürecinin çok ağır geçtiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Acılar çekti. Eve geldiği için şimdi mutlu. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz. Sokaklarda hala köpekler devam ediyor. Artık köpek görmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Tunahan eve geldiğinden beri mutlu. Hastanenin psikolojisi ve travmasını eve geldiğinden bu yana biraz atlattı. Tedavisi devam edecek."

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