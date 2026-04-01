Irak'ın Erbil kentinde art arda patlama sesleri duyuldu

Irak'ın Erbil kentine 10 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, İHA'lardan biri eve isabet etti.

Ekip  | 01.04.2026 - Güncelleme : 01.04.2026
Ankara

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erbil kentine art arda kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti. İHA'lar büyük oranda etkisiz hale getirilirken, birisi evin çatısına düştü, yangın çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İHA'nın iki katlı eve çatıdan çarpması ve zemin kata kadar inmesi yer aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bugüne kadar Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerine 500'den fazla füze ve İHA saldırısı düzenlendi.

Erbil Valisi Hoşnav: "20'den fazla İHA düşürüldü"

Yerel medyaya göre Erbil Valisi Ümid Hoşnav, dün akşam Erbil'e yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Hoşnav, saldırılarda atılan 20'den fazla insansız hava aracının Erbil hava sahasında imha edildiğini belirterek, olayda can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Akşam saatlerinde yapılan saldırılarda bir kamikaze İHA bir eve isabet etmiş, evde yangın çıkmıştı.

