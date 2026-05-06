Eski Eyüpspor Başkanı Özkaya adli kontrol şartıyla tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Eyüpspor Başkanı Özkaya, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 7 Kasım 2025'te gözaltına alınan Murat Özkaya, 10 Kasım'da tutuklanmıştı.

Özkaya'nın sahibi ve ortağı olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.