İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir pazar yeri ve evi hedef alması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu, başta güney ve doğu kesimleri ile başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi olmak üzere Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.
Beyrut
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı sivil yoğunluğunun yüksek olduğu Bint Cubeyl ilçesinin merkezinde bir pazar yerini hedef aldı.
Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şehabiye beldesinde bir evi hedef aldığı saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu Lübnan'ın doğusunda saldırı tehdidinde bulunduğu bazı beldeleri hedef aldı
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu saldırı tehdidinde bulunduğu Bekaa bölgesindeki beldelere bir dizi hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları Suhmur beldesi çevresiyle Suhmur Tepesi'ni bombaladı.
Lebbaya beldesi yakınlarını da hedef alan İsrail ordusu, hava saldırısıyla Suhmur ve Yuhmur beldeleri arasındaki yolu kesti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölge bölgesinde bulunan Zellaya, Lebbaya, Yuhmur, Suhmur, Kılya ve Dellafi beldelerine saldırı düzenleme tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerine yaşadıkları yeri terk etme çağrısı yapmıştı.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.