Dolar
44.48
Euro
51.04
Altın
4,513.66
ETH/USDT
2,036.90
BTC/USDT
66,719.00
BIST 100
12,626.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları sürüyor

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara saldırıları sürüyor.

Mahmut Geldi  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
İstanbul

Şarika Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şarika Emirliğinin orta kesimlerinde yer alan Thuraya Telekomünikasyon Şirketi'ne ait idare binasının İHA saldırısıyla hedef alındığı, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İlgili birimlerin olay yerine intikal ederek müdahalede bulundukları aktarıldı.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da İran'dan fırlatılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'lar ile diğer hava araçlarını önlemesinden kaynaklandığına işaret edildi.

BAE, İran’ın misilleme saldırılarından en fazla etkilenen ülke oldu

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 5 bin 471 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

Anadolu Ajansı muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıkları ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 414 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1914 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet