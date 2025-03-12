Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun yaralanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin yargılanan 2 belediye görevlisinin 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Ankara
Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Asena Ülkü Ünal ile mağdur Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz ile taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Mustafa Şener duruşmaya katılmadı.
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Hakim dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi.
Baba Halil Yılmaz, sorumluların cezasını çekmesi gerektiğini belirterek, "Bizim yaşadıklarımızı, hiçbir vatandaşın yaşamasını istemiyorum. Tunahan'ın tedavisi devam ediyor, bu tedavi on yıl sürecek. Sorumlulardan şikayetçiyim." diye konuştu.
Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren M.N. olay anında evinin balkonunda olduğunu, köpeklerin çocuğa saldırdığını gördüğünü aktardı.
O bölgede olan ailelerin çocuğu kurtarmaya çalıştığını ifade eden M.N, "Okula çok yakın bir yerde 15-20 köpek vardı. Çocuğun yaralanmasından sonra köpeklerden birkaçını götürdüler, ama şu anda daha fazla köpek var, hiçbiri toplanmadı." dedi.
Beyanların ardından esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mustafa Şener ve Asena Ülkü Ünal'ın "ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.
Mahkeme hakimi, avukatların talebi doğrultusunda, son savunmalarını yapmak için sanıklara ek süre vererek, duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.
İddianameden
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 Aralık 2023'te Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde Tunahan Yılmaz'ın okula giderken boş arazide başıboş sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı anlatıldı.
Mağdur çocuğun ailesinin olayda sorumluluğu bulunan belediye yetkililerinden şikayetçi oldukları aktarılan iddianamede, savcılığın Ankara Valiliğinden soruşturma izni talep ettiği, bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.
İddianamede sanıkların eylemleriyle ilgili şu tespitlere yer verildi:
"İdari hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi ya da kötü işlemesi şeklindeki hizmet kusuruna dayanılarak idari hizmette yetersizlik, eksiklik ve düzensizlik sonucunda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşmaları ve mağdur Yılmaz'a saldırarak yaralanması şeklinde mağduriyetine sebep olunmasında Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür vekili Ünal ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü olarak görev yapan Şener'in görevlerini yerine getirmede ihmallerinin bulunduğu belirlenmiştir. Sanıkların ihmali davranışlarının tespit edildiği ve mağdurun köpek saldırısı sonucu yaralanması şeklinde mağduriyetinin gerçekleşmesi nedeniyle sanıkların eylemlerinin 'ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak' suçuna temas ettiği anlaşılmıştır."
İddianamede, sanıkların "ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.