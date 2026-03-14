Gündem

Ankara'da yangından etkilenen kediler kalp masajı ve oksijenle hayata döndürüldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kedi, sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı ve verilen oksijenle hayata döndürüldü.

Nuğman Göktaş  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Ankara'da yangından etkilenen kediler kalp masajı ve oksijenle hayata döndürüldü Fotoğraf: Nuğman Göktaş/AA

Ankara

Atatürk Mahallesi Kordon Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin elektrik kontağından yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Evde bulunan anne Nurcan Akbaş, oğluyla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı evde mahsur kalan 2 kediyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen​​​​​​​ Paytak ve Şanslı isimli kedilere sağlık ekipleri kalp masajı yaptı, oksijen vererek hayata döndürdü.

Ev sahibi kadın, kedilerine yapılan müdahaleyi gözyaşlarıyla izledi.

Kısa sürede söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

