logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Wassim Samih Seifeddine, Muhammed Emin Canik  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mohamad Zanaty/AA

Beyrut

İsrail ordusu, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla ülkenin güneyindeki Sayda kentinde Zeyta ve Binaful beldeleri arasındaki yolda seyreden bir aracı bombaladı.

İsrail saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, İsrail dronları aracın vurulduğu bölgede alçak irtifada uçtu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "bir Hizbullah mensubunu" hedef aldıklarını iddia etti.

Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​

