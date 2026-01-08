Dolar
Gündem

Lufthansa'nın Münih-İstanbul seferleri 29 Mart'ta başlayacak

Gökhan Yılmaz  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
İstanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın 29 Mart'tan itibaren Münih ile İstanbul arasında tarifeli uçuşlara başlayacağını bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Lufthansa, 29 Mart'tan itibaren Münih Franz Josef Strauss Havalimanı ile İGA İstanbul Havalimanı arasında günlük uçuşlar gerçekleştirecektir. Tüm yolcularımıza keyifli bir yolculuk dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Lufthansa'nın Münih-İstanbul seferleri 29 Mart'ta başlayacak
