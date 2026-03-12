Dolar
44.11
Euro
50.93
Altın
5,099.30
ETH/USDT
2,058.20
BTC/USDT
69,966.00
BIST 100
13,286.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da "ASRİAD Geleneksel İftar Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Almanya'da Lufthansa pilotlarının grevi uçuş trafiğini etkiliyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa pilotlarının emeklilik hakları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı 48 saatlik grev, Almanya genelinde uçuş trafiğinde ciddi aksamalara yol açıyor.

Bahattin Gönültaş  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Almanya'da Lufthansa pilotlarının grevi uçuş trafiğini etkiliyor

Berlin

Yerel saatle 00.01'de başlayan 48 saatlik grev nedeniyle binlerce sefer iptal edildi.

Grev sürecine ilişkin açıklama yapan Lufthansa yönetimi, ilk günde planlanan uçuşların yüzde 50'sinden fazlasının gerçekleştirildiğini savundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lufthansa yönetimi, grev kaynaklı aksamaları asgari düzeye indirmek ve operasyonları kademeli olarak normale döndürmek amacıyla kapsamlı bir "özel uçuş programı" devreye alındığını duyurdu. Yönetim, Lufthansa'nın iştirakleri üzerinden ve gönüllü personelle sefer sayısının artırılmaya çalışıldığını belirtti.

Buna karşılık Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) kendi verilerine dayanarak öğleden sonra itibarıyla uçuşların yaklaşık yüzde 70'inin iptal edildiğini duyurdu.

Şirketin ana operasyon merkezi olan Frankfurt Havalimanı'nda ise planlanan 1168 seferden 426'sının iptal edilmesiyle uçuş trafiğinde yüzde 36'lık bir kayıp oldu.

Anlaşmazlığın temelinde emeklilik güvenliği ve yeni iştirakler var

Yaklaşık 5 bin pilotu temsil eden VC sendikası, işveren katkı paylarının artırılmasını talep ediyor. Sendika, yüksek enflasyon ve şirketin maliyet kısıcı programlarının pilotların emeklilik güvenliğini zedelediğini savunarak, yönetimin "uzlaşmaz" tavrının grevi kaçınılmaz kıldığını ifade etti.

Lufthansa’nın "City Airlines" ve "Discover" gibi yeni iştirakler kurarak maliyetleri düşürme stratejisine karşı çıkan sendika, bu durumun özellikle CityLine bünyesindeki 800 pozisyonu tehlikeye attığını vurguluyor.

İş bırakma eyleminin yarın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Grevin özellikle Almanya çıkışlı kargo ve yolcu taşımacılığında geniş çaplı bir etki oluşturmaya devam edeceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak
Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı
Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Guterres, Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti

Benzer haberler

Almanya'da Lufthansa pilotlarının grevi uçuş trafiğini etkiliyor

Almanya'da Lufthansa pilotlarının grevi uçuş trafiğini etkiliyor

Almanlar araçlarına daha ucuz yakıt almak için Polonya’ya gidiyor

Belçika'da grev nedeniyle hayat durma noktasına geldi

BMW Grubunun karı Çin pazarındaki sert rekabetle geriledi

BMW Grubunun karı Çin pazarındaki sert rekabetle geriledi
Lufthansa, pilotların grev kararını “küresel kriz ortamında” kabul edilemez buldu

Lufthansa, pilotların grev kararını “küresel kriz ortamında” kabul edilemez buldu
Ticaret Bakanı Bolat, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet