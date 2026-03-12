Dolar
44.12
Euro
50.95
Altın
5,131.05
ETH/USDT
2,045.20
BTC/USDT
69,700.00
BIST 100
13,303.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile baş başa görüştü. -VTR
logo
Dünya

Almanlar araçlarına daha ucuz yakıt almak için Polonya’ya gidiyor

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle yakıt fiyatlarının hızla yükselmesi üzerine binlerce Alman sürücünün, daha ucuz yakıt almak için Polonya’ya geçtiği bildirildi.

Eren Beksaç  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Almanlar araçlarına daha ucuz yakıt almak için Polonya’ya gidiyor

Priştine

Polsat News’ün haberine göre, Polonya’da akaryakıtın litresi Almanya’ya kıyasla yaklaşık 0,47 avro daha ucuza satılıyor.

Alman sürücüler, bu sayede bir depo yakıtta 20 avroya kadar tasarruf edebiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Binlerce Alman'ın sınırı geçmesi, bazı Polonya sınır kasabalarında yakıt sıkıntısına ve uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı.

Swinoujscie Belediye Başkanı Joanna Agatowska, yerel akaryakıt istasyonlarına satışları yakından izlemeleri ve Alman sürücülere yapılan yakıt satışını sınırlamaları çağrısında bulundu.

Agatowska, ayrıca sınır ve gümrük yetkililerine, kişi başına sınırdan yalnızca bir bidon yakıtın geçirilmesine izin veren kuralların uygulanması talimatını verdi.

Polonya’nın Almanya sınırına yakın Lubieszyn köyünde de akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu. Alman sürücüler, Almanya’daki yakın kasabalara kıyasla litre başına yaklaşık 0,50 avro daha ucuz olan yakıt için kuyruk oluşturdu.

Almanya sınırına yakın bir diğer köy olan Zytowan’daki akaryakıt istasyonunda ise bu sabah yakıt geçici olarak tükendi.

MOZ.de’nin haberine göre sabah saatlerinde Alman araçlarının oluşturduğu kuyruğun 600 metreye kadar ulaştığı, daha sonra istasyondaki yakıtın tükendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u kabul etti
Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişi Gürcistan'da yakalandı
Tek kullanımlık bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak

Benzer haberler

Almanlar araçlarına daha ucuz yakıt almak için Polonya’ya gidiyor

Almanlar araçlarına daha ucuz yakıt almak için Polonya’ya gidiyor

BMW Grubunun karı Çin pazarındaki sert rekabetle geriledi

Polonya’da Epstein’in "insan ticareti" bağlantıları üzerine soruşturma başlatıldı

Lufthansa, pilotların grev kararını “küresel kriz ortamında” kabul edilemez buldu

Lufthansa, pilotların grev kararını “küresel kriz ortamında” kabul edilemez buldu
Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü

Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü
Ticaret Bakanı Bolat, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet