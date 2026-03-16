Dolar
44.18
Euro
50.76
Altın
4,986.80
ETH/USDT
2,269.00
BTC/USDT
73,440.00
BIST 100
12,893.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ekonomi

İstanbul Havalimanı 6. kez "Yılın Havalimanı" seçildi

İstanbul Havalimanı, Air Transport Awards tarafından 6. kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Gökhan Yılmaz  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, sektörde üstün başarı ve mükemmeliyete verilen ödüller, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi kurumların temsilcilerinden oluşan seçici kurulun rehberliğinde binlerce sektör paydaşının oylarıyla belirlendi.

İstanbul Havalimanı, 6. kez "Yılın Havalimanı" seçilirken, İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen de "ATN Bireysel Ödülü"ne layık görüldü. "Air Transport Awards" yarışmasının ödül töreni, Yunanistan'da yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgen, "Havacılık sektörünün en prestijli platformlarından Air Transport Awards'ta üst üste 6. kez 'Yılın Havalimanı' unvanına layık görülmek, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel bağlantı gücü yüksek bir havacılık merkezi olmasının yanı sıra sektörde dünya standartlarını belirleyen bir ekosistem oluşturduğunun da tescilidir. Açılışımızdan bu yana taviz vermediğimiz mükemmeliyet ve eşsiz misafir memnuniyeti yaklaşımımız, bugün teknoloji, sürdürülebilirlik ve yolcu deneyimi alanlarında sektöre yön veren bir liderliğe dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Bilgen, Türk misafirperverliğini dijital inovasyonla harmanlayarak havacılığın geleceğini bugünden inşa etmeye ve küresel rotayı belirlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgen, şunları söyledi:

"Şahsıma layık görülen ödülü ise bireysel bir takdirden öte, her gün havacılığın sınırlarını zorlayan binlerce çalışma arkadaşımın gayret ve emeklerinin toplam yansıması olarak kabul ediyorum. Liderlik, ancak arkasındaki güçlü ekip ruhuyla anlam kazanır. Bu onur, ortak vizyonumuza inanan tüm İGA ailesine aittir. İyi işlerin ancak iyi insanlarla yapılacağına olan sarsılmaz inancımla bu başarı hikayesinin her bir kahramanına şükranlarımı sunuyorum."

Air Transport News Genel Direktörü Dr. Kostas Iatrou ise İstanbul Havalimanı'nı üstün başarısından dolayı kutlayarak, "Üst üste altıncı kez bu ödüle layık görülmek, İGA'nın dayanıklılığını, verimliliğini ve uzun vadeli vizyonunu bir kez daha kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet