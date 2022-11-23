İGA'nın refinansmanı, "Yılın Altyapı Finans Anlaşması" ödülüne layık görüldü
İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın, 2021 yılında gerçekleştirdiği 5 milyar 852 milyon avroluk kredi refinansmanı, "Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards 2022'de "Yılın Altyapı Finans Anlaşması" seçildi.
İstanbul
İGA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve küresel aktarma merkezi konumunda olan İstanbul Havalimanı'nın bu yıl aldığı ödüllere bir yenisinin daha eklediği belirtildi.
Açıklamada, İGA'nın 2021 yılında gerçekleştirdiği "Kamu Özel İş Birliği Havalimanı Proje Finansmanının Yeniden Finansmanı İçin 5 Milyar 852 Milyon Avroluk Kredi Tesisi" ile Bonds, Loans & Sukuk Turkey tarafından "Yılın Altyapı Finans Anlaşması" seçilerek, ödüle layık görüldüğü kaydedildi.
Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2022 Konferansı kapsamında sekizincisi düzenlenen Bonds & Loans Turkey Ödülleri'nde, ödülü İGA adına şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Selahattin Bilgen'in aldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl tamamlanan bu refinansman işleminin toplamda 307 işlem arasında 23 kategoride finale kalan 46 anlaşmadan biri olduğuna dikkati çekildi.
Açıklamada, Selahattin Bilgen'in ödül töreni öncesinde düzenlenen Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2022 konferansında, "Kovid Sonrası Bir Dünyada Kredi Piyasası Büyümesi ve LIBOR" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldığı belirtildi.
"İGA İstanbul Havalimanı Türkiye’nin bir öz güven ve vizyon projesi"
Bilgen, koronavirüs salgını koşulları da dikkate alındığında 2021 yılı içerisinde refinansmanlarının tamamlanması için gerekli adımları attıklarını anlattı.
Refinansman işlemlerinin ödüle layık bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgen, şunları kaydetti:
"5 milyar 852 milyon avroluk refinansman işlemimiz için 2021 Mayıs ayında anlaşmaya vardık ve kredimizin vadesini iki yıl uzatarak faiz oranını da düşürdük. Bankalarla 5 milyar 852 milyon avroluk refinansman gerçekleştirirken, finansman maliyetlerimizi de azaltmış olduk. Bu refinansman ile tarihimizdeki en büyük tutarlı refinansmana imza attık. İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin bir öz güven ve vizyon projesi. Gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlar paralelinde henüz çok genç bir şirket olmamıza rağmen dünyanın en büyük, bölgemizin de en önemli küresel aktarma merkezi olduk. Yolcu sayısında Avrupa’da son üç yıldır 1’inci sırada bulunurken, Avrupa’daki havaalanları arasında pandemi sonrasındaki en hızlı toparlanmayı en sorunsuz şekilde yakalamış olduk. Yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı, aktarma havalimanları arasında sorunsuz olarak operasyonlarına devam eden tek havalimanı."
"Aldığımız bu ödül, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi"
Kuruluşlarından bu yana gösterdikleri performans ile yerli ve yabancı finans şirketlerinin ilgisine mazhar olduklarına dikkati çeken Bilgen, "Operasyonel sonuçlarımızın yanında insan odaklılığımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız da önümüzdeki dönem için İGA’ya duyulan güveni tescillemiş oldu. Tüm bunların sonucunda bu anlamlı ödüle ulaştığımızı söyleyebilirim. Bugün diyebiliyoruz ki aldığımız bu ödül, İGA'ya olduğu kadar, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi." ifadelerini kullandı.
İGA Havalimanları İşletmesi AŞ. 2015 yılında Ziraat Bankası baş aranjörlüğünde Halkbank, VakıfBank, DenizBank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA ile 16 yıl vadeli 4,5 milyar avroluk kredi anlaşması imzalamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.