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Ekonomi

Bundesbank'tan, Almanya'da enflasyonun 2023’te çift hanelerde kalabileceği uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman hükümetinin enflasyonu tetikleyen yüksek enerji fiyatlarını düşürme çabalarına rağmen enflasyonun gelecek yıl çift hanelerde kalabileceğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 23.11.2022
Bundesbank'tan, Almanya'da enflasyonun 2023’te çift hanelerde kalabileceği uyarısı

Berlin

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik kasım ayı raporu yayımlandı.

Raporda, üçüncü çeyrekte Alman ekonomisinin büyüdüğü belirtilerek, ekonomik faaliyetlerin kış aylarında belirgin şekilde daralacağına işaret edildi.

Alman hükümeti Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen doğal gaz fiyatlarını “frenlemek” için çabalarken, raporda bunun gaz fiyatları üzerindeki etkisinin hemen görünmeyebileceğini ve geçici olacağı belirtildi.

Raporda, enflasyon oranının 2023'ün başlarında çok yüksek kalmasının muhtemel olduğuna yer verilerek "Enflasyon oranı yıl başından sonra da çift hanelerde kalabilir.” denildi.

Almanya'da aralık ayı doğal gaz faturalarının devlet tarafından ödenmesinin tüketicileri rahatlatacağına yer verilen raporda, bunun enflasyon oranı üzerindeki etkilerini değerlendirmenin zor olduğu belirtildi.

Bundesbank raporunda, devletin, hanelerin ve küçük şirketlerin gaz tüketiminin yüzde 80’ini sübvanse ettiği bir planda ise enflasyon oranının yüzde 1 gerileyeceğine işaret edilerek, gaz ve elektrik fiyat frenleri sona erdiği zaman enflasyon oranı üzerindeki etkinin tersine döneceği kaydedildi.

Almanya'daki ekonomik gelişme, küresel ekonomideki zayıflamanın ihracata yansıması, yüksek enflasyonun özel tüketimi azaltması, enerji arzındaki belirsizlik ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yavaşlarken, Bundesbank uzmanları raporda Alman ekonomisi için bu yılın son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreği için resesyona işaret etti.

Ülkede eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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