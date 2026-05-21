İngiliz İletişim Ofisine göre YouTube ve TikTok, çocuklar için hala yeterince güvenli değil İngiltere'de radyo, televizyon, dijital ve basılı yayınları denetleyen İletişim Ofisi (Ofcom), YouTube ve TikTok'un çocuklar için yeterince güvenli olmadığını açıkladı.

Ofcom, 5 büyük sosyal medya şirketi olan Meta (Facebook, Instagram), Roblox, Snap (Snapchat), TikTok ve YouTube'a çocukların güvenliğini sağlama yönünde nisana kadar almaları gereken önlemlere ilişkin uyarılara nasıl karşılık verdiğini yayımladığı raporla duyurdu.

Meta, Snap ve Roblox'un çocukların güvenliğini sağlamak ve istismarını engellemek için Ofcom'un getirdiği önlemleri uygulama kararı aldığı belirtilen raporda, YouTube'un uzmanlarla "sektörde lider" bir deneyim sunmak için çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

Rapora göre Snap, yetişkinlerin çocuk kullanıcılarla temas kurmasını engelledi. Ayrıca çocukların tanımadıklarıyla arkadaş olmasını engelleyen arkadaş önerilerini de kaldırdı.

Roblox ise ebeveynlere çocuklarının hesaplarındaki mesajlaşma bölümünü kapatma yetkisi verirken, Meta, Instagram kullanan çocukların arkadaş listesini gizleme ve mesajlardaki cinsel içerikli ifadeleri tespit eden yapay zeka sistemi geliştirdi.

TikTok'un ise Ofcom önlemlerini uygulamakta "hayal kırıklığı yarattığı" kaydedilen raporda, "Özellikle TikTok ve YouTube, çocuklara sunulan zararlı içerikleri azaltmak için önemli değişiklikler yapma konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığı gibi zaten çocuklar için güvenli olduğunu savunuyor. Raporumuzda yer alan kanıtlar YouTube ve TikTok'un hala yeterince güvenli olmadığını gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

10 çocuktan 7'si zararlı içeriğe maruz kaldı

Raporda yer alan bir ankette ise 11-17 yaş arası her 10 çocuktan 7'si, internette zararlı içeriğe maruz kaldığını bildirirken, bu çocuklardan yalnızca yüzde 15'inin gördüklerini bir yetişkine söyledi.

Ankete göre çocukların yüzde 51'i fotoğrafla, kimlikle ya da pasaportla yaş doğrulama sorusu gördüğünü kaydetti.