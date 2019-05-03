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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nı nisanda 4 milyondan fazla yolcu kullandı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "büyük göç" olarak adlandırılan taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı, nisan ayında 4 milyon 113 bin 956 yolcuya hizmet verdi.

Kenan Irtak   | 03.05.2019
İstanbul Havalimanı'nı nisanda 4 milyondan fazla yolcu kullandı

İstanbul

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "büyük göç" olarak adlandırılan taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı, nisan ayında 4 milyon 113 bin 956 yolcuyu ağırladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteye geçmesiyle birlikte ilk ay olan nisan ayı yolcu ve uçuş rakamları da belli oldu.

Büyük taşınmanın ardından ilk uçuşun başladığı 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda toplam 26 bin 520 uçuşla, 4 milyon 113 bin 956 yolcuya hizmet verildi.

Yolcuların 2 milyon 095 bin 908'ini gelen, 2 milyon 018 bin 048'ini giden yolcular, uçuşların ise 13 bin 233'ünü gelen, 13 bin 287'sini ise giden uçuşlar oluşturdu. 

Bu süre zarfında bagaj sayısı 3 milyon 3 bin 909'a yükselirken, gelen yolcu bagajı 970 bin 622, giden yolcu bagajı ise 2 milyon 033 bin 287 oldu. Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

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