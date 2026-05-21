Adalah, Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail tarafından aşağılanma ve şiddete maruz kaldığını açıkladı

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"tan Avukat Hadel Ebu Salih, İsrail ordusunun, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin "aşağılanma ve şiddete" maruz kaldıklarını söyledi.

Askalan kentindeki Sulh Ceza Mahkemesi önünde gazetecilere açıklama yapan Ebu Salih, aktivistlerin gözaltında tutulma şartlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ebu Salih, İsrail makamlarının insani yardım aktivistlerinin başörtülerini çıkarmaya zorladığını ve akitvistleri acı veren durumlarda tuttuğunu aktardı.

Bazı aktivistlerin yaralandığını birçoğunun da vücudunda yaralanmaların meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyleyen Ebu Salih, aktivistlerin paylaştığı videolarda İsrail askerlerinin kauçuk mermiyle ateş açtığının görüldüğünü belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı videoya işaret eden Ebu Salih, İsrailli yetkilileri "aktivistleri aşağılamaya ve onlara karşı şiddet kullanmaya çalışmakla" suçladı.

İsrailli yetkililerin aşağılama ve şiddet kullanımı gibi uygulamaları "iyi bildiğine" dikkati çeken Ebu Salih, Filistinli esirlere karşı da bu yöntemlerin kullanıldığını söyledi.

Ebu Salih, "Yaşananlar, Gazze ile dayanışma göstermeye ve bölgeye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistleri suçlu gösterme ve cezalandırma girişimlerinin bir başka örneğiydi." dedi.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden İsrail vatandaşı Zohar Regev'i Askalan'daki mahkemede savunan Ebu Salih, "İsrail polisi, Regev'in şartlı tahliyesini talep etti. Şartlar arasında 140 gün boyunca Gazze'ye girişinin engellenmesi ve talep edildiğinde sorguya gelmesi yer alıyordu." bilgisini paylaştı.

Ebu Salih, mahkemeden şartların iptal edilmesini ve Regev'in uluslararası sularda hukuka aykırı olarak gözaltına alındığı gerekçesiyle kısıtlama olmaksızın serbest bırakılmasını talep ettiklerini anlattı.

Mahkemenin İsrail polisinin tüm şartlarını kabul etmediğini söyleyen Ebu Salih, Regev'in 2 ay boyunca Gazze'ye girişinin mahkeme kararıyla engellendiğini belirtti.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosunun tüm yabancı aktivistlerinin ülkeden ayrıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

Gözaltında tutulan tüm Küresel Sumud Filosu aktivistleri sınır dışı edilmek üzere Ketziot Hapishanesinden çıkarılmıştı.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.