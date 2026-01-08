Dolar
43.04
Euro
50.24
Altın
4,449.67
ETH/USDT
3,119.90
BTC/USDT
91,067.00
BIST 100
12,087.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili Halep kent merkezinden yayındayız.
logo
Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti.

Aynur Ekiz  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Ala, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Finans ve Ekonomi Komisyonu Ofisi İcra Başkan Yardımcısı Han Wenxiu başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de hazır bulundu.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve ticari konular ele alındı.

Heyette, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Finans ve Ekonomi Komisyonu Ofisi Planlama Genel Müdürü Zhu Dantao, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Yu Wei, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Finans ve Ekonomi Komisyonu Ofisi Daire Başkanı Guo Cong, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yang Di yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: İçme ve kullanma suyunu sağlama görevi belediyelere ait
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti
Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek
Lufthansa'nın Münih-İstanbul seferleri 29 Mart'ta başlayacak
Tunceli, Muş ve Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan yeni yıl paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet