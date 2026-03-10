Dolar
44.05
Euro
51.29
Altın
5,199.12
ETH/USDT
2,027.60
BTC/USDT
69,556.00
BIST 100
13,092.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Oğuzhan Sarı  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açılamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak
TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kuchekbayev'i kabul etti
AYM'den, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında karar
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı da dünyanın gündemine taşıyacaktır

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet