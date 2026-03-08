Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hukukçu ve akademisyen Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın, İstanbul'da Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ali Kemal Akan  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze törenine katıldı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebediyete irtihal eden hukuk camiamızın duayen isimlerinden Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ı dualarla Hakk'a uğurladık. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

