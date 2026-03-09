TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı da dünyanın gündemine taşıyacaktır
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı, türbülansı ve yeni alt üst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacaktır." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı, türbülansı ve yeni alt üst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacaktır. Bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, asla sokulamayacaktır." dedi.
