Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı da dünyanın gündemine taşıyacaktır

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı, türbülansı ve yeni alt üst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacaktır." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı da dünyanın gündemine taşıyacaktır

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı, türbülansı ve yeni alt üst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacaktır. Bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, asla sokulamayacaktır." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
