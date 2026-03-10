Dolar
44.05
Euro
51.29
Altın
5,199.12
ETH/USDT
2,027.60
BTC/USDT
69,556.00
BIST 100
13,092.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur

Oğuzhan Sarı  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

TBMM

TBMM Genel Kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alınacağı, hükümetin bilgilendirme yapacağı görüşmeler için kapalı oturuma geçti.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kurtulmuş, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Kurtulmuş, gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar dakika, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika, grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verileceğini bildirdi.

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AK Parti'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini ifade etti.

Salonun boşaltılmasını isteyen Kurtulmuş, daha sonra hazırlıklar için birleşime ara verdi.

Kapalı oturuma geçildiği için yeminli stenograflar ile görevliler dışındakiler Genel Kurul Salonu'ndan çıkarıldı. TBMM'de Genel Kurul Salonu'na bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.

Genel Kurul, aranın ardından kapalı oturuma geçti. Kapalı oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

"Adaletten vazgeçmeden barışı, zulmü görmezden gelmeden bölgesel istikrarı savunuruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "(ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları) Saldırıların derhal durdurulması ve daha geniş bir felakete dönüşmesinin engellenmesi herkes için bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş "Ne savaşın diliyle teslim alınır ne de suskunluğun konforuna çekiliriz. Adaletten vazgeçmeden barışı, zulmü görmezden gelmeden bölgesel istikrarı savunuruz" dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak
TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kuchekbayev'i kabul etti
AYM'den, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında karar
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı da dünyanın gündemine taşıyacaktır

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu bölgenin halkları arasına düşmanlık sokulmasını istemiyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu bölgenin halkları arasına düşmanlık sokulmasını istemiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet