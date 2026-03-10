Dolar
Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kuchekbayev'i kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev ile bir araya geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Ankara

Ankara

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev'i kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

