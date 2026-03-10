Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Katar Büyükelçisi Faisal bin Abdullah Al-Henzab, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej ve Lübnan Büyükelçisi Mounir N. Anouti'yi ayrı ayrı kabul etti.

Harun Kutbe  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabullere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İtalya, Katar, Arnavutluk ve Lübnan’ın Ankara Büyükelçilerini ayrı ayrı kabul ederek ikili ilişkilerimizi ve güncel bölgesel gelişmeleri ele aldık. Görüşmelerimizde, ticaret, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, yatırım ve insani iş birliği başta olmak üzere çok boyutlu ilişkilerimizi daha da geliştirmeye yönelik adımları değerlendirdik. Son günlerde bölgemizde tırmanan ABD/İsrail–İran gerilimi ile Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı bölgesel ve küresel risklerle yaşanan insani trajediyi de kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesinin, bölgemizde barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye olarak sivillerin korunmasını, çatışmaların yayılmasının önlenmesini ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini önceleyen bir yaklaşımla barış, istikrar ve adalet için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve vizyoner liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

