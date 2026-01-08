Dolar
43.09
Euro
50.29
Altın
4,477.56
ETH/USDT
3,124.20
BTC/USDT
91,321.00
BIST 100
12,087.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan fırtınada zor anlar yaşayan anne ve bebeğini kalkanları ile rüzgardan koruyan Çevik Kuvvet Polislerine teşekkür etti.

Cankut Taşdan  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Ankara

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da etkisini artıran lodos sırasında, bebeğiyle yoluna devam etmeye çalışan bir annemize, polislerimiz kalkanlarıyla destek oldu. Kahraman mesai arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, anneyi fırtınadan koruyan polislerin görüntülerine de yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı
İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Bakan Yumaklı: İçme ve kullanma suyunu sağlama görevi belediyelere ait
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti
Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek

Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da pazar esnafı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'da pazar esnafı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İstanbul'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına hava muhalefeti engeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet