İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan fırtınada zor anlar yaşayan anne ve bebeğini kalkanları ile rüzgardan koruyan Çevik Kuvvet Polislerine teşekkür etti.
EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da etkisini artıran lodos sırasında, bebeğiyle yoluna devam etmeye çalışan bir annemize, polislerimiz kalkanlarıyla destek oldu. Kahraman mesai arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti https://t.co/T0tFd8MjH1 pic.twitter.com/qBPCeXHw7T— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 8, 2026
Paylaşımda, anneyi fırtınadan koruyan polislerin görüntülerine de yer verildi.
