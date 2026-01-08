Dolar
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı, 2025'te her hafta basın mensuplarını bilgilendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, geçen yıl 52 hafta boyunca basın mensuplarının soruları yanıtlandı, güncel konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Utku Şimşek  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Milli Savunma Bakanlığı, 2025'te her hafta basın mensuplarını bilgilendirdi

Ankara

Bakanlıkta ve çeşitli birliklerde düzenlenen basın bilgilendirme toplantılarında MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yıl boyunca basın mensuplarının gündeme dair sorularına açıklık getirdi, Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantılar Bakanlık haricinde 19 farklı birlik ve kurumda yapıldı

Basın bilgilendirme toplantıları 2025'te Bakanlık dışında, Muğla, Kars, Isparta, Eskişehir, İstanbul, Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmak üzere 19 farklı birlik ve kurumda gerçekleşti.

Bu kapsamda, Muğla'da düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Kars'ta düzenlenen Kış Tatbikatı, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi, MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, Kara Harp Okulu, Isparta'da bulunan 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı, Harita Genel Müdürlüğü, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı, Eskişehir'de konuşlu 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, EDOK Komutanlığı, TCG İstanbul ve TCG Anadolu gemileri, IDEF, KKTC, Görsel Yapım ve Foto Film Merkez Komutanlığı ve ASELSAN'da düzenlenen toplantılarla basın mensupları bilgilendirildi.

