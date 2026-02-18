Dolar
Gündem

MSB'den Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Bakanlığın NSosyal hesabından, "NATO'da 74 yıl. Dünya barışı için saygın müttefik" başlığıyla yapılan paylaşımda, Türkiye'nin 18 Şubat 1952'den beri üyesi olduğu NATO'ya önemli katkılar sunmaya devam ettiği belirtildi.

Yusuf Soykan Bal  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
MSB'den Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin, "NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak Türkiye, harekat ve misyonlarına verdiği destekle NATO’ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "NATO'da 74 yıl. Dünya barışı için saygın müttefik" başlığıyla yapılan paylaşımda, Türkiye'nin 18 Şubat 1952'den beri üyesi olduğu NATO'ya önemli katkılar sunmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak Türkiye, harekat ve misyonlarına verdiği destekle NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor. Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir."

