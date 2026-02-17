MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından "Her atış bir ant, her atış bir destan" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Topçu atış faaliyetlerimiz, müttefiklerimizle bilgi ve tecrübe aktarımı içinde hız kesmeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.