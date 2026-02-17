Dolar
MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Yusuf Soykan Bal  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından "Her atış bir ant, her atış bir destan" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Topçu atış faaliyetlerimiz, müttefiklerimizle bilgi ve tecrübe aktarımı içinde hız kesmeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.



