Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusu artık gündemden düştü
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'ya destek için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması fikrine yeterli sayıda ülkenin karşı çıktığını belirterek, "Rusya'nın dondurulmuş varlıkları konusu artık gündemden düştü." dedi.
Viyana
Orban, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Orban, söz konusu fikri "aptalca" diye nitelendirerek, "İki ülke savaş halinde. AB değil. Rusya ve Ukrayna. Ve AB, savaşan taraflardan birinin parasını alıp diğerine vermek istiyor. Bu, savaşa girmek demektir." ifadelerini kullandı.
Orban, söz konusu fikri "aptalca" diye nitelendirerek, "İki ülke savaş halinde. AB değil. Rusya ve Ukrayna. Ve AB, savaşan taraflardan birinin parasını alıp diğerine vermek istiyor. Bu, savaşa girmek demektir." ifadelerini kullandı.
Savaşı değil barışı finanse etmek gerektiğini vurgulayan Orban, Rus gazının yasaklanması fikrini de eleştirdi.